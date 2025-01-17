Of\'ta Karne Töreni Düzenlendi

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Trabzon'un Of ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Eskipazar İlkokulunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, öğrencileri tebrik ederek tatilde kitap okuyup dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise güzel bir eğitim dönemi geçirdiklerini dile getirerek öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Törende, Of Kaymakamı Demirer, Of Belediye Başkanı Yardımcısı Şevki Saral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu ile protokol üyeleri öğrencilere karne ve hediyelerini sundu.