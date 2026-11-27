Of'ta veliler ve öğrenciler ÇEDES etkinliğinde sabah namazında buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Of ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında veliler ve öğrenciler Merkez Orta Cami'de sabah namazında buluştu. İlçe Müftüsü Yakup Belen, gençlerin babalarıyla namazda bir araya gelmesinin önemini vurgulayarak camilerin gençlerle daha güzel olduğunu belirtti.
Trabzon'un Of ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında veliler ve öğrenciler sabah namazında bir araya geldi.
Merkez Orta Cami'de düzenlenen etkinliğe, İlçe Müftüsü Yakup Belen, İlçe Vaizi Ali Asal, Of Müftülüğü ÇEDES Koordinatörü Yusuf Turhan, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcıları Hüsamettin Koçbıyık ve Zafer Mollahasanoğlu, veliler ile öğrenciler katıldı.
Belen, yaptığı konuşmada, gençlerin babalarıyla namazda buluşmasının önemli olduğunu ifade ederek, camilerin gençlerle daha güzel olduğunu söyledi.
Kaynak: AA
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