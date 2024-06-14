Of ve Çaykara'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

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Trabzon'un Çaykara ve Of ilçelerindeki okullarda 9 bin 750 öğrenci karnelerini aldı.

Of ilçesindeki Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğretmen ve veliler katıldı.

Kaymakam Demirer ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı, iyi tatiller diledi.

Çaykara ilçesinde de öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Karaçam İlk ve Ortaokulunda organize edilen törene, Kaymakam Gürdal Erbek, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali de katıldı.

Öğrencilere tatillerini verimli geçirmelerini öneren Erbek, Çaykara'nın eğitim ve öğretimde örnek bir ilçe olduğunu söyledi.

Tören, Erbek'in öğrencilere karnelerini dağıtmasının ardından tamamlandı.

İlçenin Uzungöl Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Aygün İlkokulu öğrencileri de karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Okul Müdürü Semih Özdemir, başarılı bir eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını vurgulayarak, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.