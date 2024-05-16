Of Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencileri Sergi Düzenledi - Son Dakika
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Of Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencileri Sergi Düzenledi

Of Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencileri Sergi Düzenledi

Of Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları eserlerini tanıtmak ve satışını yapmak için sergi düzenledi. Serginin açılışını Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral kesti. Sergi, öğrencilerin el emeği göz nuru eserlerini tanıtmanın yanı sıra gelir elde etmelerini sağlayacak. Açılışa birçok önemli isim katıldı.

16.05.2024 13:29
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Of Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları eserlerini tanıtmak ve satışını yapmak için sergi düzenledi.

Of Belediyesi zemin katında hazırlanan serginin açılış kurdelesini Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral kesti.

Sergiyi gezerek öğrenci ve öğretmenlerden bilgi alan Kaymakam Demirer, şunları söyledi:

"Çok güzel ve başarılı eserler. Hakikaten çok beğendim ve mutlu oldum. Emeği geçen başta bu özel öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idaremizi tebrik ediyorum. Sergi sayesinde el emeği göz nuru eserlerin tanıtımının sağlanmasının yanında öğrencilerimiz kendilerine ve okullarına bir gelir de elde etmiş olacaklar. Bizler de bu konuda kendilerine gerekli desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz inşallah. Tekrar serginin hayırlı olmasını, öğrencilerimize bol bereketli kazançlar getirmesini diliyorum."

Sergi açılışına, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik, Of Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şaban Uysal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke, Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Hüseyin Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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