Ofer Hapishanesi'nde Uyuz Hastalığı Krizi

17.05.2026 17:17
Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığı yayılmaya devam ediyor, tedavi yok.

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde Filistinli tutuklular arasında tıbbi ihmal nedeniyle uyuz hastalığının yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, aylardır uyuz hastalığı nedeniyle sıkıntı yaşayan tutuklulara gerekli tedavinin sağlanmadığı belirtildi.

Ofer Hapishanesi'nde tutulan Filistinli Useyd Maruf'un yaklaşık beş aydır hastalıkla mücadele ettiği, elleri ve vücudunda kabarcıklar oluştuğu ve özellikle geceleri şiddetli kaşıntı yaşadığı ifade edildi.

Filistinli 18 yaşındaki Ata Bergusi'nin de uyuz hastalığına rağmen tedavi edilmediği kaydedildi. Açıklamada Bergusi'nin, "Ofer Hapishanesindeki durumun gittikçe kötüleştiği; cezaevi idaresinin uyku saatlerinde tutukluların yataklarını aldığı ve kıyafetleri üzerinde uyumak zorunda kaldıkları" yönündeki ifadelerine yer verildi.

2022'den bu yana tutuklu bulunan Filistinli Faris Murra'nın hastalığa rağmen herhangi bir tedavi görmediği, Filistinli Muhammed Şerake'nin de vücudunda ağrılı kabarcıklar bulunduğu ve tıbbi müdahale uygulanmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hapishaneyi ziyaret eden heyet avukatının "tutukluların yeterli kıyafetlerinin olmadığı, üzerlerindekinden başka kıyafet verilmediği, bu kıyafetlerin yırtılması halinde ise uzun bir süre sonra değiştirildiği" yönündeki ifadelerine de yer verildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu verilerine göre İsrail hapishanelerinde 86'sı kadın, 352'si çocuk olmak üzere 9 bin 600'ü aşkın Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

