Ofer Hapishanesi'nde Yeni Kısıtlamalar - Son Dakika
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Ofer Hapishanesi'nde Yeni Kısıtlamalar

13.06.2026 14:45
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Filistinli tutuklulara yönelik ağır tedbirler alındı, avukat görüşmeleri sınırlı süreyle yapılıyor.

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'deki Ofer Hapishanesi yönetiminin, tutukluların avukatlarıyla görüşmeleri sırasında süre kısıtlaması ve yeni gözetleme uygulamaları gibi "ağırlaştırılmış ve aşağılayıcı" tedbirler aldığını bildirdi.

Ofisten yapılan açıklamada, Ofer Hapishanesi yönetiminin tutukluların avukat görüşmelerine götürülmesi sırasında yeni uygulamalar başlattığı belirtildi.

Açıklamada, yasal görüşme sürelerinin birkaç dakikayla sınırlandırıldığı ve avukatlarla görüşme için ayrılan odalara güvenlik kameraları yerleştirildiği ifade edildi.

Bu uygulamaların Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin artırılması anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, hapishanedeki sağlık koşullarının da kötüleştiği aktarıldı.

Açıklamada, uyuz hastalığının yeniden yayılmaya başladığı, bazı tutuklularda aşırı zayıflama ve ciddi halsizlik belirtilerinin görüldüğü ifade edildi.

Filistinlilerin hapishane içindeki nakilleri sırasında sürekli kelepçelendiği, bağırma ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bunun günlük yaşamlarındaki sıkıntıları artırdığı belirtildi.

Filistin Esirler Medya Ofisi açıklamasında, Ofer Hapishanesindeki "artan ihlallerin" uluslararası soruşturmayla ele alınması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ???????Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve gelmesinden bu yana, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerindeki koşulların kötüleştiği yönünde çeşitli insan hakları raporları yayımlandı.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin bulunduğu, bunlar arasında çocuk ve kadınların da yer aldığı belirtiliyor. Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının raporlarında, tutukluların açlık, kötü muamele ve tıbbi ihmal gibi uygulamalardan şikayetçi olduğu aktarılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ofer Hapishanesi'nde Yeni Kısıtlamalar - Son Dakika

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