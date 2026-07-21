Ofluoğlu, Tire'de Ekonomik Sorunları Dinledi

(İZMİR) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, İzmir'in Tire ilçesinde pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette emekliler geçim sıkıntısını, üreticiler ise artan maliyetleri gündeme getirirken, Ofluoğlu ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve erken seçim tartışmalarına değindi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve Tire İlçe Başkanı Ela Ekici ile birlikte Tire'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ofluoğlu ve Doğan, pazar programı öncesinde İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara aşure ikram etti. Ardından ilçe pazarını ziyaret eden heyet, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GEÇİNEMİYORUZ"

Ziyaret sırasında pazarda alışveriş yapan Hamdiye Uluağaç'ın "Biz emekliler artık geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz, imkanı yok. Bak, torunlarım geldi, inanın ki şu kadar şey bin 950 lira. Şu kadar şey. Geçinemiyoruz artık, geçinemiyoruz. En alt seviyeden bir üst maaş alıyorum. İki bin lira fazla. İki bin lira fazla. Yani şimdi 23 bin 500 yaptılar en yükseği. En yükseği. İnanın ki yok. Hep eksideyiz, hep eksideyiz, hep eksideyiz. Yapacak bir şey yok. Yani ama şu an çok berbatız yani. Kaç senedir, en aşağı 10-12 iki senedir berbat bir şey. Geçin. Amin cümlemize. Cümlemize. Veresiye devam edelim diyorsun. Yapacak bir şey yok. Kredi kartı. Bazılarında var. Bak, biz mesela bir yeşillik alıyoruz. Domatesi belirli bir seviyede, meyvenin hiçbirini tek bir tane alıyoruz, yarım kilo alıyoruz. Olacak iş mi? Yapacak bir şey yok" sözlerine karşılık Ofluoğlu, "Var, var. Sandıkta millet iradesini kullanmalı" dedi.

"YEMİ SABİTLESİNLER"

Besici Zeyner Açıkgöz ise kamuoyunda et ve süt fiyatlarının konuşulduğunu ancak üreticilerin artan yem, mazot ve diğer girdi maliyetlerinin yeterince gündeme gelmediğini söyledi. Açıkgöz'ün "Hep televizyonlarda diyorlar ki süt, et pahalı. Ama hiç yemden bahseden yok. Biz üretici olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yemi sabitlesinler. Sütü de sabitlesinler ama hepsi de hani ayrı ayrı şöyle olmasın. Şu an bin lira. Geçen sene kaç liraydı? Geçen sene 600 lira falandı. Ama kesim geriye geliyor. Geriye geliyor mesela. Yem yukarıya çıkıyor, mazot yukarıya çıktı. Maliyet arttı. Mazot geçen sene varili 80 dolardı. Mazot 60 lira falan, 45 liraydı. Ama şu anda yine 80 dolar, mazot 80 lira. Sesimizi duysunlar. Sağ olun, teşekkür ederim" sözlerine karşılık Ofluoğlu, "Yine üretmeye devam. Siz üretmezseniz memleket aç kalır. Üretmeye devam. Biz de sizi destekleyeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

"24 YILLIK AKP İKTİDARININ SONUCU BU PAZAR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Tire'de yaptığı pazar ziyareti sonrasında ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Ofluoğlu, şunları söyledi:

"24 yıllık AKP iktidarının sonucu bu. Ne satan memnun, ne pazarcı memnun, ne alan, ne vatandaş memnun. Maliyet girdileri artan üretici şikayetçi, ürünü alamayan vatandaş şikayetçi. Eğer çiftçiyi desteklemezseniz, tarımda, hayvancılıkta da her neyse desteklemezseniz, mazotta girdileri ucuzlatmazsanız sonuç bu olur. Hayat pahalı bir kere. Enflasyonla, hayat pahalılığıyla uğraşacağına, bunları düzenleyeceğine AKP iktidarı işte terörsüz Türkiye diye bir ihanet sürecinin peşinde, çerçeve yasaların peşinde. Gaziler Güvenpark'ta, er gaziler açlık sınırının altında maaşları düzeltilsin isterken bunları görmeyen, bunlara işte gözleri kör, kulakları sağır bir iktidarın 24 yıllık, neredeyse çeyrek asırlık sonucu bu pazar. Bütün ülkede aslında bu pazar gibi. Küçük işletmesi, KOBİ'si de aynı, büyük sermayeleri de aynı. Fabrikalar kapanıyor, orta direk kabul ettiğimiz KOBİ, SGK primleri altında eziliyor. İstihdam derseniz geniş çaplı işsizlik almış başını gitmiş. Burada da, Tire'de de aynı sorunlar var. Yani vatandaşın en önemli problemi geçim. Elbette bizim il ve ilçe başkanlıklarımız, bu genelde de böyledir, her zaman baskın veya erken bir seçime hazır olmak için sandıkta gerekli tedbiri alırlar, sandık görevlilerini, sandık eğitimlerini yaparlar. Ama AKP iktidarı görüyoruz ki erken alınmış bir seçim hedeflemiş. Yani erken seçim değil. Cumhurbaşkanı Başdanışmanının ifadesine göre 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi bir ay öncesine, Nisan'a almayı hedefliyor; erken alınmış seçimde. Niye? Bir kez daha o koltuğa oturmak için. Biz bu koltuk düşkünlerinden çok çektik. Ben inanıyorum İzmirliler ve Tire, bütün Türkiye'de olduğu gibi bu koltuk düşkünlerine ülkeyi yönetemediklerini ve ülkeyi yönetecek iyi bir iktidarla bu işin nasıl başarılacağını da o sandıkta gösterecek. Biz her zaman seçime hazırız. Her zaman. Bu ülke yönetilemiyor. Bu kesin ya. Allah bu memleketi iyilerle karşılaştırsın, iyilerin iktidarını da nasip edecek ilk iktidarda. Biz bütün kadınlar karar verdik özellikle. Başkanımız da kadın. İlçe başkanımız kadın. Burada kadın teşkilatları ağırlıklı. Girilmedik el, sıkılmadık el bırakmayacağız Türkiye'de ve bu ülkeyi hak ettiği yere, Türk milletini selamete, Türk devletini refaha ve Türk milletinin birliğine kavuşturacağız inşallah."