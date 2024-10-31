Öğrenci Araca Çarptı, Yaralandı

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Matematik Öğretmeni Mehmet Tahir K.'nin park etmek istediği otomobilin çarptığı 11'inci sınıf öğrencisi Merve K. (15), yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki Kızıltepe Kız Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Tahir K., park etmek istediği 34 AY 072 plakalı otomobiliyle kaldırımda yürüyen 11'inci sınıf öğrencisi Merve K.'ye çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merve K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve K.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilirken, öğretmen Mehmet Tahir K. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,