Öğrenci Eğitimine Destek Ziyareti - Son Dakika
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Öğrenci Eğitimine Destek Ziyareti

Öğrenci Eğitimine Destek Ziyareti

İdris Kabahasanoğlu, öğrencilerin mesleki eğitimine katkı sunan işletmeleri ziyaret etti.

19.02.2025 16:18
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Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mesleki eğitimlerine katkı sunan işletmelere ziyarette bulundu.

Kabahasanoğlu, mesleki ve teknik eğitimde yeni bir vizyon oluşturulması için öğrencilerin eğitimlerine katkı sunan işletmeleri ziyaret ettiklerini belirtti.

İşletmelerde teknik eğitimin güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılmasına yönelik görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Kabahasanoğlu, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman talepleri de karşılanmış olacak. Devletimizin öğrencilere vermiş olduğu maddi destek de işletmelerimizin işlerini kolaylaştırmaktadır. Destekleri ve projenin hayata geçirmeleri nedeniyle devlet büyüklerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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