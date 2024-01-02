 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Öğrenciler, emekli olan resim öğretmenine veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler, emekli olan resim öğretmenine veda etti

Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 44 yıl görev yapan ve yaş haddinden emekli olan resim öğretmeni İlyas Sağır'ın veda töreninde öğrenciler Sağır'ın fotoğrafının bulunduğu maskeler taktı. Sağır'ı mezun öğrencileri de yalnız bırakmadı. Tören sırasında duygusal anlar yaşandı.

Öğrenciler, emekli olan resim öğretmenine veda etti
02.01.2024 - 15:23,  Güncelleme: 15:26
Abone Ol

Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 44 yıl görev yapan ve yaş haddinden emekli olan resim öğretmeni İlyas Sağır'ın veda töreninde öğrenciler Sağır'ın fotoğrafının bulunduğu maskeler taktı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 1980 yılında resim öğretmeni olarak göreve başlayan İlyas Sağır (65), yaş haddinden emekli oldu.

Aynı okulda kırk yılı aşkın görev yapan Sağır için okul bahçesinde veda töreni düzenlendi. Sağır'ı mezun öğrencileri de yalnız bırakmadı.

Öğrenciler, öğretmenleri Sağır'ın fotoğrafının olduğu maskeleri takarak törene katıldı. Bahçeye, "İlyas Hocam sizi unutmayacağız" yazılı pankart asıldı. Bazı öğrencilerin ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

İlyas Sağır, törende, Cumhuriyet Anadolu Lisesinin ikinci evi olduğunu ifade ederek, "Resim öğretmeni olarak hizmet verdiğim görevimden ayrılmak üzereyim. Ne mutlu bana ki böyle kutsal bir mesleğe yıllarımı verdim. Öğrencilerimin üzüntüleri üzüntüm, umutları umudum, sevinçleri sevincim oldu. 44 yıl benim için güzel anılarla dolu bir yaşam hikayesine döndü." dedi.

Bugüne kadar 15 müdür ile çalıştığını, mesleğini çok severek yaptığını, meslektaşlarının ve öğrencilerinin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Sağır, "Yollarımız hiçbir zaman ayrılmayacak. Yüreğimde her zaman öğrencilerim, evim dediğim okulum ve siz değerli arkadaşlarım olacaksınız. Bunu asla unutmayın. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bana yaşattığınız bu eşsiz, bu en güzel duygular için yürekten teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmayan öğretmenlerimize, misafirlerimize eski ve yeni öğrencilerime tüm dostlarıma saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik de Sağır'ın gönüllerde yer edinen bir öğretmen olduğunu belirterek, Sağır'ı tebrik etti.

Okul Müdürü Kurtuluş Çelik ise İlyas Sağır'ın resim öğretmenliğinin yanı sıra bir sanatkar gibi okulun her köşesinde bir emeğinin olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yıldız, Sağır'a plaket takdim ederken İlçe Milli Eğitim Müdürü Yetik ise Başarı Belgesi verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Samsun, Atakum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler, emekli olan resim öğretmenine veda etti - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:49:14. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler, emekli olan resim öğretmenine veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement