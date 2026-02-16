Öğrenciler Göçmen Politikalarını Protesto Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğrenciler Göçmen Politikalarını Protesto Ediyor

16.02.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de öğrenciler, göçmenlere yönelik politikalara karşı dersleri boykot ederek protesto düzenliyor.

ABD'de hükümetin göçmenlere yönelik politikalarını protesto etmek amacıyla son haftalarda birçok eyalette öğrenciler dersleri boykot ederek gösteriler düzenledi.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Minnesota'da Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polisleri tarafından iki kişinin öldürülmesinin ardından, Utah, Maine, Maryland, Washington ve Texas eyaletlerinde hükümetin göçmenlere yönelik tutumu protesto ediliyor.

Utah'ın Salt Lake bölgesindeki 8 okuldan öğrenciler sırt çantaları ve megafonlarla sınıflardan çıkarak, Maine'de de öğrenciler Kennebec Nehri üzerindeki bir köprüde bir araya gelerek protesto düzenledi.

Maryland'de onlarca öğrenci otoyolda trafiği durdurdu, Washington eyaletinin Sunnyside şehrinde ise lise öğrencileri pankartlarla okul otoparkında toplandı.

Texas Valisi Greg Abbott'un geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyaletin Austin şehri yakınlarındaki Kyle bölgesinde düzenlenen bir protestoya atıfla, "Bu davranışa izin veren okullar ve personel, suç ortakları gibi muamele görmeli." ifadesini kullanmasının ardından eyaletteki eylemler devam etti.

Dallas şehrinde geçen hafta en az 10 okulda yüzlerce öğrencinin katıldığı ders boykotları yapıldı. Protestocular, olası yaptırımların farkında olduklarını ancak federal ajanların uygulamalarına ve Minnesota'da iki kişinin öldürülmesine karşı seslerini yükseltmekte kararlı olduklarını söyledi.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Göçmen Politikalarını Protesto Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinden bir ilk Epstein dosyası için özel ekip kuruldu Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Manisa’da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı Manisa'da 72 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı

11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler’e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 11:18:24. #7.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler Göçmen Politikalarını Protesto Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.