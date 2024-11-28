Öğrenciler Hem Öğreniyor Hem Çalışıyor - Son Dakika
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Öğrenciler Hem Öğreniyor Hem Çalışıyor

Şırnak'ta tekstil atölyesi, liseli öğrencilere iş imkanı sunarak öğrenimlerine katkı sağlıyor.

28.11.2024 00:46
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Öğrenciler hem öğreniyor, hem de çalışıyor

Tekstil atölyesi 35 kişiye ekmek kapısı oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde devlet destekli açılan tekstil atölyesinde 25 öğrenci hem okuyor hem de iş öğreniyor.

Uludere ilçesinde girişimci aynı zamanda usta öğretici olan Nazife Ürek açtığı tekstil atölyesinde yıllardır hem öğrencilere iş imkanı sunuyor hemde ülkenin dört bir yanına ürün hazırlayıp gönderiyor. Merkezi Eğitim Merkezleri programı sayesinde liseli öğrenciler hem okul okuyor hem de atölyede çalışarak iş öğreniyor. Yaren Tekstil sahibi Nazife Ürek, "Usta öğreticiyim 4 yıldır bu tekstili açtım. Merkezi Eğitim Merkezinde 25 kişi olmak üzere toplam çalışan sayımız 35 kişidir. İstanbul'dan ürün geliyor. Burada hazırlayıp paketleyip gönderiyoruz" dedi.

Berfin Ürek isimli öğrenci ise hem okuyup hem de çalıştığını söyledi. Ürek, "İşine sadık olan biri çok rahat çalışıyor. İleride işimin patronu olmak istiyorum" diye konuştu.

Aynur Ürek isimli öğrenci de çalıştığı için vaktinin güzel geçtiğini söyledi. Aynur Ürek, "4 yıldır burada çalışıyorum. Seneye mezun olacağım. Kendi işimi kurmak istiyorum. Devletimizden şimdiden destek bekliyorum. İşime hevesliyim. Güzel vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uludere, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Hem Öğreniyor Hem Çalışıyor - Son Dakika

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