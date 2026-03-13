Öğrenciler Huzurevi Sakinleriyle İftar Yaptı - Son Dakika
Öğrenciler Huzurevi Sakinleriyle İftar Yaptı

Öğrenciler Huzurevi Sakinleriyle İftar Yaptı
13.03.2026 11:19
Karabük'te lise öğrencileri ve huzurevi sakinleri 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliğinde buluştu.

Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında, lise öğrencileri ve huzurevi sakinleri iftar programında bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, düzenlenen programda huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Programda öğrenciler tarafından ilahiler seslendirildi.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten huzurevi sakinleri, kendilerini ağırlayan öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Karabük, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Huzurevi Sakinleriyle İftar Yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Öğrenciler Huzurevi Sakinleriyle İftar Yaptı - Son Dakika
