Öğrenciler Orman Haftası'nda Çevre Temizliği Yaptı

Çorum'un Kargı ilçesinde öğrenciler, Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte çevre temizliği yaptı.
Kargı Atatürk İlkokulunca düzenlenen program, ilçe merkezinde kortej yürüyüşüyle başladı.
Kargı İlçe Emniyet Müdürlüğü eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte öğrenciler, taşıdıkları pankartlarla ormanların korunmasının önemine dikkat çekti.
Kargı Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler Çayır mevkisine kadar yürüdü.
Öğrenciler burada çevre temizliği yaptı.
