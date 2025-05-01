Öğrenciler topraksız tarımla elde ettikleri yeşil yemle hayvancılıkta maliyeti düşürmeyi hedefliyor

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde eğitim veren Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencileri, topraksız tarım yöntemiyle arpa tohumundan yem üretiyor.

Okulun tarım teknolojileri bölümü öğrencileri, öğretmenleri Halit Alkan'ın öncülüğünde arpa tohumlarını kullanarak sera içerisinde 15 günde yeşil yem elde etti.

Bir birim tohumdan yaklaşık 4-5 birim yemin üretildiği çalışmayla düşük maliyetle yüksek verim hedefleniyor.

Okulda öğrendikleri üretimi evlerinde de devam ettiren öğrenciler, hayvancılıkla uğraşan ailelerinin yem maliyetlerinin düşmesine yardımcı oluyor.

Okul Müdürü Ethem Pektaş, AA muhabirine, 250 öğrencinin bulunduğu okulda tarım, çocuk gelişimi ve muhasebe alanında eğitim verildiğini söyledi.

Tarım bölümündeki 30 öğrencinin uygulamalı eğitim aldığını ifade eden Pektaş, "Öğrencilerimiz hem ailelerinden aldığı bilgileri hem de okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı çalışmalarda birleştiriyor. Bu tür projelerle sahadaki becerilerini güçlendiriyoruz." dedi.

Tarım teknolojileri öğretmeni ve ziraat yüksek mühendisi Halit Alkan da hasıl yem üretiminin hayvancılıkta yem giderlerini önemli ölçüde azaltabileceğini söyledi.

Besicilikte yem maliyetlerinin toplam üretim giderlerinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğuna dikkati çeken Alkan, "Bu sistemle toprak, arazi ve iklim şartlarına bağlı kalmadan düşük maliyetle dört mevsim yem üretilebiliyor. Hasıl yem üretimi, çiftçimizin cebinden çıkan yem maliyetini ciddi oranda düşürecek." diye konuştu.

Yöntemin tamamen tohum, su ve kapalı alandan faydalanmaya dayandığını anlatan Alkan, "Üreticilerimizin cebine fazla külfet getirmeden ve doğaya zarar vermeden kaba yem üretmenin yollarını araştırdık. Literatürde yer alan hasıl yem yöntemini uygulayarak üretim yaptık ve bunu hayvancılıkla uğraşan ailelere tatbik ettik. Üreticilerimiz, zorlu kış koşullarında veya kurak yaz aylarında da yeşil yem bulabilecek." ifadelerini kullandı.

"Süt üretimi artıyor, doğum oranları yükseliyor"

Alkan, hasıl yemin 10-15 gün gibi kısa bir sürede hasat edilebildiğini belirterek, yemlerin hayvanlar için taze ve besleyici bir kaynak oluşturduğunu dile getirdi.

Hasıl yem üretim materyali olarak arpa tohumlarının bu üretim modeline daha uygun olduğunu aktaran Alkan, şunları kaydetti:

"Akademik çalışmalara göre, hasıl yemle beslenen hayvanlarda süt üretimi artıyor, doğum oranları yükseliyor ve laktasyon dönemi daha sağlıklı ilerliyor. Ayrıca antibiyotik ve ilaç kullanımı azalabiliyor. Ürettiğimiz bu yem tamamen taze, sulu ve doğal olduğu için sindirilebilirlik oranı da çok yüksek. Öğrencilerimizle hem bilimsel hem de pratik açıdan önemli bir uygulamayı hayata geçirdik."

Alkan, projenin öğrencilere de katkı sağladığını vurgulayarak, tarımın hem bitkisel hem hayvansal üretim faaliyetlerinde aktif olarak yer alacak gençlerin donanımlı bir şekilde yetişmesi için çalıştıklarını söyledi.

11. sınıf öğrencisi İbrahim Adıbelli ise okulda öğrendikleri yöntemle evlerinde hasıl yem üretimi yaptıklarını belirterek, "Babamla birlikte hayvanlarımız için yem ürettik. Hayvanlarımızın süt veriminde gözle görülür bir artış oldu." dedi.

Öğrencilerden Ahmet Avcı da "Hasıl yem üretimini burada öğrendim. Daha önce böyle bir yöntem bilmiyorduk. Bahçemizde uyguladık. Yazın taze ot verebiliyorduk ama kışın bu imkanımız yoktu. Şimdi dört mevsim taze yem vererek daha iyi verim alabiliyoruz." ifadesini kullandı.