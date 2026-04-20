Öğrenciler Türk Bayrağıyla Okulda

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde öğrenciler okullara Türk bayrakları ile geldi.
İlçe genelindeki okullarda öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla okullarına gelirken, tören alanlarında hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Marşın ardından bayraklarını sallayan öğrenciler, daha sonra sınıflarına geçti.
Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Muzafferettin Gazi İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere eşlik etti.
