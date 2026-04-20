Öğrenciler Türk Bayrağıyla Okulda
Öğrenciler Türk Bayrağıyla Okulda

20.04.2026 12:37
Taşköprü'de öğrenciler saldırılara tepki olarak okula Türk bayraklarıyla geldi ve marş okudu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde öğrenciler okullara Türk bayrakları ile geldi.

İlçe genelindeki okullarda öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla okullarına gelirken, tören alanlarında hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Marşın ardından bayraklarını sallayan öğrenciler, daha sonra sınıflarına geçti.

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Muzafferettin Gazi İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Advertisement
