Öğrenciler, Yangınlara Dikkat Çekmek İçin Çevre Temizliği Yaptı

Öğrenciler, yangınlara karşı çevre temizliği yaptı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde sıcaklıkların arttığı bugünlerde atıkların neden olduğu yangınlara dikkat çekilmesi için çevre temizliği yapıldı.

Hem ormanlık alanları hem de narenciye başta olmak üzere bahçeleri ile dikkat çeken Erdemli ilçesinde bilgilendirme amaçlı etkinlik düzenlendi. Yangınlar hakkında bilgi vermek ve yangın önleme faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla öğrenciler bahçelik ve ormanlık alanlara yakın yol kenarlarında temizlik çalışması yaptı. İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, yol kenarlarındaki özellikle yangına sebep olabilecek cam gibi atıkları temizledi.

Etkinlikte yer alan Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Biz çocuklara orman yangınları hakkında bilgi verdik, yangın önleyici bilgiler aktardık. Amacımız yangınsız, az zararla bir yangın sezonu geçirmek" dedi.

Öğrencilerden Aybars Ertürk ise, etkinliğin kendileri için verimli olduğunu belirterek, "Çok güzel bir etkinlik yaptık. Yoldan geçen arabalar gelip çöplerini, şişeleri atıyorlar. Bu kırılıyor insanların ayağına batıyor, mercek görevi gördüğü için otları yakıyor, yangın çıkıyor. Bu sefer bize zarar veriyor. Bizim yaptığımız yine bize zarar veriyor. Bence hiç kimse yere mercek görevi görecek ya da başka çöpler atmamalı. Çünkü doğamıza zarar veriyoruz" diye konuştu.

Çocuklardan Çınar Ali Dağaşan da, "Beni dinleyen herkese rica ederim buralara kimse çöplerini atmasın. Doğamızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım. Çevremizi temiz tutmazsak oksijenimiz biter. Kendi attığımız çöpün bize zararı olur. Rica ederim yerlere çöp atmayın" ifadelerini kullandı.