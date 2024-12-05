Öğrencilerden Eğlenceli Klip - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrencilerden Eğlenceli Klip

Kemalpaşa'daki öğretmen ve öğrenciler, günlük yaşamlarını mizahi dille anlatan klip çekti.

05.12.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, okuldaki bir günlerini anlattıkları klip çekti.

Kaya Çamurlu İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerinden Emel Day ve Ayşe Nur Yılmaz, eğitim öğretimi öğrenciler için eğlenceli hale getirmek amacıyla, okuldaki günlük yaşantılarını anlatan klip çekmeye karar verdi.

Yılmaz ve Day'ın "Hababam Sınıfı" filminden de esinlenerek kurguladığı klipte, Okul Müdürü Barış Vayiç, öğretmenler ve öğrenciler rol aldı.

Okuldaki günlük yaşantının yanı sıra öğrencilerin yaramazlıklarını ve öğretmenlerine sevgilerini mizahi dille anlatan klip, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Video, kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Sınıf öğretmeni Emel Day, eğlenceli bir etkinlik için video çektiklerini ifade ederek, "Okuldaki yaşantımızı, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin deneyimlerini yansıtan bir video çektik. Yazmak da oynamak da güzeldi." dedi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Kemalpaşa, Magazin, artvin, Güncel, Kültür, Eğitim, Sanat, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Eğlenceli Klip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
18:12 Muhaliflerin Halep’teki Zafer Kutlaması: Esad’ın İzleri Siliniyor Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
18:08 Beşiktaş’tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu
17:57 Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
17:51 ABD’den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması ABD'den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
17:50 Sivasspor’un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı
17:47 Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var Rus Dışişleri’nden çarpıcı Suriye açıklaması Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması
17:25 CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
17:23 ’’Suya yüzde 50 indirim yapacağım’’ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı ''Suya yüzde 50 indirim yapacağım'' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 13:42:44. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Eğlenceli Klip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.