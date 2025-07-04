Öğrencilerden Filistinli Çocuklara Destek

Hatay'da öğrenciler, harçlıkları ve oyuncaklarını satarak elde ettikleri geliri Filistinli çocuklar için bağışladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent genelindeki okullarda Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya öğretmen ve velilerin yanı sıra öğrenciler de destekte bulundu.

Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla öğrencilerden kimisi harçlıklarını, kimisi de kampanya kapsamında düzenlenen kermeste oyuncaklarını sattı.

Kampanya kapsamında toplanan 4 milyon 268 bin 991 lira Filistinli çocuklara gönderilmek üzere Türk Kızılay Hatay Şubesine teslim edildi.