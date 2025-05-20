Kadirli ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" sergisi açıldı.
Cengiz Topel İlkokulu'nda, öğrenciler tarafından geçmişte kullanılan kıyafet, eşya ve oyuncaklar toplandı.
Okulun 2. sınıf öğrencilerince toplanan eşyalarla "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" adlı sergi açıldı.
Sınıf öğretmeni Sakine Çakar, öğrencilerin geçmişte kullanılan eşya ve ürünleri geleceğe aktarması amacıyla hazırlanan sergide 750 ürünün bulunduğunu belirtti.
Serginin 5 gün boyunca ziyarete açık kalacağı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Öğrencilerden Geçmişten Geleceğe Sergi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?