Öğrencilerden Ramazan Dayanışması

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Ramazan İyilik Kumbarası" projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu.

Okulun öğretmenlerinden Aygül Doğan öncülüğünde başlatılan proje kapsamında öğrenciler; harçlıklarını, ailelerinin fitrelerini ve yakınlarının zekatlarını oluşturulan iyilik kumbarasında topladı. Öğretmenlerin de destek verdiği projede biriken bağışlar, kurulan komisyon marifetiyle temel gıda malzemelerinden oluşan ramazan kolilerine dönüştürüldü.

Yardımların ulaştırılmasında "sağ elin verdiğini sol el görmesin" ilkesiyle hareket edildi. İhtiyaç sahibi ailelerin isimleri gizli tutulurken, koliler öğrenciler görmeden okul yönetimi ve öğretmenler tarafından belirlenen adreslere teslim edildi.

Okul Müdürü Fatoş Karaca Beler, projenin yardımlaşma ve paylaşma kültürünü pekiştirdiğini belirterek, çalışmaya emek veren öğretmen Aygül Doğan ile tüm öğrenci ve meslektaşlarına teşekkür etti.

Anlamlı çalışma sayesinde ramazan ayının manevi atmosferi ve dayanışma ruhu okul ortamında güçlü bir şekilde hissedildi.