Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, topluma hizmet dersi kapsamında yaşlıları ziyaret etti.

Öğrenciler, Kalenin Uşağı Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde yaşlılarla bir araya gelerek, sohbet edip çeşitli ikramlarda bulundu.

Proje Koordinatörü Sümeyra Beşen, arkadaşlarıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kız Yurdu'nda kaldıklarını ve kendilerinin de ailelerinden uzakta olduğunu belirtti.

Yaşlılarla bir araya gelmenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Beşen, "Ailelerimizden uzakta olduğumuz bu süreçte, büyüklerimizle bir araya gelerek onların sıcaklığını hissettik. Onlarla kurduğumuz bağ, bizlere adeta bir aile ortamı sundu. Bölümümüz gereği yürüttüğümüz bu ziyaret, sadece bir ders faaliyeti değil, geçmişle geleceği buluşturan, kültürel değerlerimizi yaşatan önemli bir köprü oldu. Yaşlılar toplumun hafızası, her biri yaşayan kültür hazinesi. Bizler de bu bilinçle hareket ederek hem onların gönlünü kazandık hem de kendi değerlerimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.