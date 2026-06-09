Öğrencilere Piknik Keyfi

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı'nın hayır şartları gereğince piknik düzenlendi.

Tarihi Kızılören Kandemir Hanı'nda düzenlenen etkinlikte 100 öğrenci bir araya geldi.

Programda, öğrenciler sınav dönemlerinin yorgunluğunu düzenlenen etkinlikle attı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kültürel ve sosyal etkinliklerle gönül bağı kurmayı hedeflediklerini vurguladı.