Öğrencilere Yüzde 50 Yemek İndirimi

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki halk lokantalarında kent kart sahibi öğrencilere yüzde 50 indirimli yemek imkanı sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla yeni bir sosyal projeyi hayata geçirildi.

Proje ile kent kart sahibi öğrencilere, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki halk lokantalarında yüzde 50 indirimli yemek imkanı sunulacak.

Hem sağlıklı hem de ekonomik koşullarda yemek yeme fırsatı bulacak öğrencilerin dengeli beslenmesine de katkı sağlanacak.

Bu tür sosyal projelerle öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve eğitim süreçlerine destek olmak. hedefleniyor.