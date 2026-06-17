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Öğrencilerle Geri Dönüşüm Eğitimi

Öğrencilerle Geri Dönüşüm Eğitimi
17.06.2026 17:06
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Terme Belediye Başkanı Kul, öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırmak için etkinlikte bulundu.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Atık Getirme Merkezinde öğrencilerle bir araya gelerek geri dönüşüm çalışmalarına katıldı.

İlçede yıl boyunca yaklaşık bin öğrenciye çevre bilinci, sıfır atık ve iklim değişikliği konularında eğitim veren Terme Belediyesi, bu kapsamda Terme Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini ağırladı.

Atık Getirme Merkezinde düzenlenen uygulamalı eğitim ve workshop etkinliklerine katılan Kul, öğrencilerin geri dönüşüm konusundaki heyecanına ortak oldu.

Kul, çocukların uygulayarak öğrenmesinin önemine dikkati çekerek, "Geleceğimiz olan evlatlarımızda çevre bilincini güçlendirmeye, doğayı koruma kültürünü birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Atık malzemeleri yeniden değerlendirerek hayata kazandıran çocuklarımızın bu duyarlılığı bizleri son derece memnun ediyor." ifadesini kullandı.

Terme Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Handan Can Katar da merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Öğrencilerimize teorik bilgiyi uygulamalı şekilde sunuyoruz. Atıkların sadece çöp olmadığını, doğru işlendiğinde kaynağa dönüştüğünü gösteriyoruz. Çocuklarımızın bu farkındalıkla yetişmesi en büyük kazanımımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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