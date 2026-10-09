Öğretmenler Çanakkale Gelibolu'da okul dışı öğrenme eğitiminde buluştu - Son Dakika
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Öğretmenler Çanakkale Gelibolu'da okul dışı öğrenme eğitiminde buluştu

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Öğretmenler Çanakkale Gelibolu\'da okul dışı öğrenme eğitiminde buluştu
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Çanakkale Gelibolu'da öğretmenlere yönelik Okul Dışı Öğrenme Ortamları Eğitimi düzenlendi. Eğitimde okul dışı öğrenme alanlarının derslere entegrasyonu ve öğrenci gelişimine katkısı teorik ve uygulamalı olarak ele alındı; program uygulamalarla sona erdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki öğretmenlere yönelik düzenlenen Okul Dışı Öğrenme Ortamları Eğitimi'nde, okul dışı öğrenme alanlarının eğitim süreçlerinde etkin kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitim kapsamında öğretmenlere, okul dışı öğrenme ortamlarının planlanması, eğitim faaliyetlerine entegre edilmesi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlayacak şekilde kullanılması konularında bilgi verildi.

Teorik ve uygulamalı çalışmaların yer aldığı eğitimde, okul dışı öğrenme alanlarının öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıları ele alındı.

Öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerine yönelik gerçekleştirilen eğitim programı, uygulama çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA
ÇanakkaleGeliboluEğitimGüncelSon Dakika

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