Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda öğrenciler tarafından şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi, emekli olan öğretmenlere belge verildi.
Programa Kaymakam Murat Karataş da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Öğretmenler Günü Kutlaması Yenipazar'da - Son Dakika
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