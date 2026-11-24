Erzincan'da meslek lisesi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine alışılmışın dışında bir hediye vererek araçlarının kışlık bakımlarını yaptı.

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü öğrencileri, öğretmenlerine sürpriz yapmak için araçların başına geçti. Öğrenciler, motor yağı, antifriz, akü ve lastik basınçlarını kontrol ederek araçların kışa hazırlanmasına yardımcı oldu.

Araçların genel kontrollerini de yapan öğrenciler, tespit ettikleri eksiklikleri öğretmenlerine bildirerek hem onların güvenli yolculuk yapmasına katkı sağladı hem de derslerde öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Okulun müdür yardımcısı Muhammet Çakır, AA muhabirine, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğrencilerin kendilerine sürpriz yaptığını söyledi.

Öğrencilerin hediyesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır, "Aracımızın eksikliklerini giderip bakımını yaptılar. Öğretmenler Günü münasebetiyle güzel bir hediye oldu bizim için. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu münasebetle de bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." dedi.

Otomotiv Teknolojisi Bölümü Alan Şefi Deniz Tümyıldız ise okulda görevli öğretmenlerin araçlarının kışlık periyodik bakım ve kontrollerini yaptıklarını ifade ederek, "Klasiğin dışına çıkarak bu yıl Öğretmenler Günü'nü bu şekilde kutlamak istedik. Bundan da öğretmenlerimiz gayet memnunlar. Herkesin günü kutlu olsun. Bu vesileyle hem öğretmenlerimizi sevindirmiş olduk hem de öğrencilerimizin derslerde görmüş oldukları tekniği burada pratiğe dökme imkanlarını sağladık." diye konuştu.

Tarih Bölümü öğretmeni Fadime Musullu da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerin gününü kutlayarak, şöyle konuştu:

"Otomotiv Teknolojisi Bölümü öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu konuda teşekkür ediyorum. Mutlu olduk. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz arabamızla ilgilendi. Çok güzel bakımlarını yaptılar. Eksikler varsa tamamlandı. Bu seneki Öğretmenler Günü hediyemiz araçlarımızın bakımları oldu."

Öğrencilerden Furkan Sefa Özcan ise ücretsiz olarak öğretmenlerinin araçlarının kışlık kontrolünü yaptıklarını dile getirerek, "Öğretmenlerimize bu şekilde bir hediye vermek istedik. Çok mutlu oldular. Bizler de çok mutlu olduk. Bizim alanımız bu. Öğretmenlerimiz de gayet memnun kaldılar. Biz öğretmenlerimizin sadece bir gün için değerini anlayamayız. Her zaman kıymetlerini bilmemiz gerekiyor. Bizim için 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Bizler de onlara çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar." ifadelerini kullandı.

Ufuk Enes Yılmaz da yaptıkları sürprizden dolayı mutlu olduklarını belirterek, araçlara yapılan işlemleri anlattı.