Öğretmenlerin Ek Ders Ücretine Kesinti Tepkisi

(ANKARA) - Eğitim-İş, dönem sonlarında öğrenci devamsızlığı gerekçe gösterilerek öğretmenlerin ek ders ücretlerinde kesinti yapılmasına karşı Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, özellikle dönem sonlarında okulda ve sınıfında hazır bulunan öğretmenlerin ek ders ücretlerinde haksız kesintiler yapıldığı belirtildi.

Uygulamanın hukuka ve emsal yargı kararlarına aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, mağduriyetin ülke genelinde durdurulması istendi.

Açıklamada, kesilen ücretlerin yasal faiziyle iade edilmesi ve benzer hak kayıplarının önlenmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması talebinde de bulunuldu.