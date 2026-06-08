Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.
Hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen serginin açılışı merken binasında gerçekleştirldi.
Serginin açılış kurdelesini Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu'nun kesti.
Kursiyerlerin yıl boyu hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergide el açımı yufka ekmek çeşitleri, unlu mamuller, el işi ürünleri, geleneksel el nakışları ve ahşap ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.
Son Dakika › Güncel › Oğuzlar'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?