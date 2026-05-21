Okul Güvenliği İhlalleri Gündemde

21.05.2026 14:35
CHP'li Özçağdaş, Mamak'taki bıçaklı saldırıyı kınayarak okul güvenliğine dikkat çekti.


CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Ankara'nın Mamak ilçesinde bir ortaokulda 5. sınıf öğrencisinin bıçakla bir arkadaşını yaralamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Okulları yalnızca ders yapılan binalar olarak değil, çocukların güven içinde büyüdüğü, öğretmenlerin yalnız bırakılmadığı, velilerin güvenle çocuklarını gönderdiği yaşam alanları olarak kurmak zorundayız" dedi.

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı yaralama olayına ilişkin açıklama yaptı. 5. sınıf öğrencisinin okula bıçakla girerek yaraladığı öğrenciye, ailesine ve olaydan etkilenen öğrenci ve öğretmenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Özçağdaş, okuldaki güvenlik zafiyetine dikkat çekti.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü sorunu çözmek yerine olayın üzerini örtmeye çalıştığını ileri süren Özçağdaş, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu, çocukların can güvenliğinin ihmal edilemeyeceğini ifade etti.

Okul güvenliği ve eğitim sistemindeki yapısal sorunlara da dikkati çeken Özçağdaş, okullarda güvenlik önlemleri, rehberlik hizmetleri ve psikososyal destek mekanizmalarının acil ihtiyaç olduğunu belirtti. Sadece güvenlik tedbirlerinin yeterli olmayacağını söyleyen Özçağdaş, okul sosyal hizmet sisteminin kurulması, rehber öğretmen eksikliğinin giderilmesi ve çocukları etkileyen yoksulluk gibi sorunlarla mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özçağdaş, "Okulları yalnızca ders yapılan binalar olarak değil; çocukların güven içinde büyüdüğü, öğretmenlerin yalnız bırakılmadığı, velilerin güvenle çocuklarını gönderdiği yaşam alanları olarak kurmak zorundayız. Çocukları koruyan, öğretmeni güçlendiren, okulu güvenli ve yaşayan bir alan haline getiren politikalar için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.


Kaynak: ANKA

