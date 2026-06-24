Okul Müdürleri Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Okul Müdürleri Toplantısı Gerçekleşti

Okul Müdürleri Toplantısı Gerçekleşti
24.06.2026 15:31
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Gaziantep'te İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı, okul müdürleriyle eğitim yılı değerlendirmesi yaptı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Okul Müdürleri Toplantısı'nda Şahinbey ilçesinde görev yapan okul ve kurum müdürleriyle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, geride kalan eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda okulların akademik başarı düzeyleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri, öğrenci odaklı uygulamaları ile yerel imkanlarla yürütülen projeler ele alındı.

Açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen çalışmaların da değerlendirildiği, eğitimde niteliğin artırılması, okul ikliminin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik konuların görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, eğitimin süreklilik ve vizyon gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti.

Okul müdürlerinin bu sürecin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Arpacı, eğitim alanındaki çalışmalara katkı sunan yöneticilere teşekkür etti.

Toplantı, görüş ve değerlendirmelerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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