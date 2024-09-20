Okul Müdürü Kapıyı Kırdı, Açığa Alındı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ortaokulda, yardımcısının odasının kapısını kıran okul müdürünün açığa alındığı bildirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sosyal medya hesaplarından, "Bir okulda, okul müdürünün güç kullanarak müdür yardımcısının kapısını kırdı" haberine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgili kişi açığa alınmıştır." ifadesi kullanıldı.