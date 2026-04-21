Okul Saldırıları Sonrası Operasyon: 170 Tutuklama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından 81 ilde siber devriye faaliyetleri sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 170'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, okul saldırılarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı siber suçlarla mücadele birimleri, sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, dezenformasyon faaliyeti yürüten ve suçluyu öven hesaplara yönelik sanal devriye gerçekleştirdi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, 1140'ı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 1369 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yakalanan kişilerden 469'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında provokatif paylaşım yapan ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 170 kişi tutuklandı, 39 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Ekipler, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 uzun namlulu silah, 97 tüfek, 32 tabanca, 44 kurusıkı tabanca, 104 kesici ve delici alet, 2 bin 367 fişek, 436 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Çalışmalar sonucu tutuklananlar arasında "TETIKCILER 34" isimli Telegram grubunun yöneticisi de yer aldı. "C31K" isimli Telegram grubu üzerinden faaliyet gösterdiği belirlenen 148 kanal kapatıldı. 2 bin 409 URL adresine erişim engeli getirildi ve provokatif içerikli paylaşım yapan 297 hesap yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Operasyon, Şanlıurfa, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 17:48:04. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.