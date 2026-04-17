Okul Saldırılarına Erişim Engeli

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında bin 866 URL adresine erişim engeli kararı getirildiğini, saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen 411 kişinin yakalandığını ve 111 Telegram kanalının kapatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili sosyal medya hebasından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında bin 866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen 'C31K' isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir." denildi.