Okul Saldırılarına Erişim Engeli

17.04.2026 15:54
Emniyet, okul saldırıları sonrası 1866 URL'ye erişim engeli getirdi, 411 kişi yakalandı.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında bin 866 URL adresine erişim engeli kararı getirildiğini, saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen 411 kişinin yakalandığını ve 111 Telegram kanalının kapatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili sosyal medya hebasından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında bin 866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen 'C31K' isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
