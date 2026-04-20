Okul Sosyal Hizmeti Önerisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurdan Duman, okullarda, risk altındaki çocuk ve gençlerin erken tespiti ve uygun müdahale programlarının oluşturulması için "okul sosyal hizmeti" uygulamasının başlatılması önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Nurdan Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde İstanbul, Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan, öğretmen ile öğrencilerin hayatını kaybettiği olayların toplumda derin üzüntüye yol açtığını, bu tür olayların önlenebilmesi için çocukların karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesi ve gerekli koruyucu, önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şiddet olaylarında aile, okul, toplum ve medyanın etkisine işaret eden Duman, "Son dönemde çocuk ve gençlerimizin içinde bulunduğu şiddet olaylarının artış nedeni değerlendirildiğinde, ailede, okulda, toplumda, bilgisayar oyunlarında, dizilerde, hem medyada hem de sosyal medyada silah kullanımının, şiddetin, nefretin, öfkenin, kaba kuvvetin sıklıkla işlenmesi, bu durumun sorunları çözme ve hak ettiğini almak için normalleştirilmesi ve bunun çocuklar üzerindeki etkisinin giderek artması dikkati çeken durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Duman, çocuklara olumsuz örnek teşkil eden suç örgütlerinin medyada görünürlük kazanabildiğine dikkati çekerek, bu durumun çocuk ve gençlerin şiddeti hak elde etmenin meşru bir yolu olarak görmelerine, şiddet uygulayanları rol model almalarına ve şiddeti güç ve prestij göstergesi olarak algılamalarına yol açtığını ifade etti.

Çocuk ve gençlerin akran zorbalığına maruz kalma veya akranlarına zorbalık yapma, çeteleşme, madde kullanımı, sanal medya ve oyun bağımlılığı, suça bulaşma gibi birçok riskli durumla karşı karşıya kaldığını belirten Duman, okula devamsızlık ve okulu terk etme gibi durumların da ciddi bir problem oluşturduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Duman, "Okuldan ayrılan çocuklarımız sonrasında eğitimini sürdüremediği için ya işsiz kalmakta, olumsuz amaçlı gruplara ve örgütlere girmekte ya da erken yaşta çalışma yaşamına girmekte, daha az maaşlı, güvencesiz ve geçici işlerde çalışmakta, iş yerinde olumsuz muamelelere maruz kalmakta, sık iş değiştirmek gibi birçok durumlarla karşılaşmaktadır." diye konuştu.

"Çocuk ve gençlerin merkezinde olduğu 'vaka yönetimi sistemine' ihtiyaç var"

Sosyal hizmet uzmanları olarak çocuk ve gençlerin dahil olduğu olumsuz olayların artmasından endişe duyduklarını vurgulayan Duman, "Okul ikliminin güvenli bir alana dönüşmesi, risk altındaki çocuk ve gençlerin erken tespiti, uygun müdahale programlarının oluşturulması ve şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için okullarımızda 'okul sosyal hizmeti' uygulamasının başlatılması önem taşımaktadır." önerisinde bulundu.

Bu uygulamada okullarda sosyal hizmet uzmanlarının da görev aldığını anlatan Duman, şöyle devam etti:

"Dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde çocuklarımızı ve gençlerimizi daha güçlü koruyabilmek için bütüncül bir çocuk koruma ve çocuk adalet sisteminin oluşturulmasına ihtiyacımız var. Bu amaçla ilgili tüm kurumların ve mesleklerin ekip çalışması anlayışıyla çalışmasına; okullarda, çocuk ve gençlerin merkezinde olduğu bir 'vaka yönetimi sisteminin', 'okul sosyal hizmet uzmanları' tarafından yürütülerek tüm çocukların, özellikle risk altındaki çocuk ve ailelerin izlenmesine ve kurumlar arası güçlü bir koordinasyonun kurularak çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç vardır. Okul ortamında öğrencilerin, ailelerinin, öğretmenlerinin ve okul idaresinin yaşadığı sorunlara müdahalede bulunabilmek için okul sosyal hizmetinin okullarda başlatılması gerekmektedir."

Prof. Dr. Nurdan Duman, şiddetin azaltılması ve çocukların korunmasının ortak sorumluluk olduğunu dile getirerek, sosyal hizmet uzmanları olarak okul sosyal hizmeti uygulamasının başlatılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.