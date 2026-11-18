Avrupa Birliği (AB) Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı (Eurojust), Çekya, Slovakya ve Letonya'daki okullara yönelik bomba tehditleriyle ilgili soruşturmada, geçen yıl gözaltına alınıp serbest bırakılan şüphelinin eylül başında Ukrayna'da yeniden gözaltına alındığını duyurdu.

Eurojust'tan yapılan açıklamaya göre, Çekya, Slovakya, Letonya ve Ukrayna makamları, okullara, alışveriş merkezlerine ve diğer kurumlara gönderilen tehditleri araştırmak üzere ortak soruşturma ekibi kurdu.

Ortak ekip, Temmuz 2025'te Ukrayna'nın Dnipro kentinde tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

İfadesi alınamadan Belarus'a kaçan şüpheli, eylül başında Ukrayna'ya döndüğünde yeniden gözaltına alındı.

Şüphelinin en az 2024'ten bu yana çeşitli Avrupa ülkelerindeki binlerce okul ve diğer kuruma e-posta ve Telegram üzerinden bomba tehdidi içeren mesajlar gönderdiği öne sürüldü.

Ukrayna savcılığı şüpheli hakkındaki iddianameyi Dnipro'daki mahkemeye sundu ve ortak soruşturma sürüyor.

Ukrayna Ulusal Polisi de 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkedeki adli soruşturmanın tamamlandığını ve şüpheliye isnat edilen suçun 8 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü ifade etti.

Letonya polisi, 22 Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, Eylül 2024'te iki gün içinde ülkedeki 200'den fazla eğitim kurumuna bomba tehdidi içeren e-posta gönderildiğini belirtmişti.