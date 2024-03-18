Okullarına ismi verilen şehidi unutmadılar
Şehit Uzman Çavuş Orçun Kubat unutulmadı
Adana'da Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
ADANA - Adana'da Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu öğrencileri, okullarına ismi verilen şehidi mezarı başında ziyaret edip dua etti. Ayrıca öğrenciler mezara karanfil bıraktı.
Adana'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü düzenlenen etkinlikler kutlandı. Adana'da Asri Mezarlık Şehitliği'nde anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törenin ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu.
Kuran okunup dua edilen törende, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Okullarına ismi verilen şehidi unutmadılar
2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan Kamışlı Köyü'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın isminin verildiği Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu öğrencileri de şehitleri unutmadı.
Yaklaşık 50 öğrenci, Orçun Kubat'ın ve diğer şehitlerin mezarını ziyaret edip önce dua etti ardından da mezarlara karanfil bıraktı.
"Vatan ve bayrak sevgisini öğretmek istiyoruz"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan öğretmen Hüsniye Karakaş, "Bugün okulumuza ismi verilen şehidimiz Orçun Kubat'ı ve diğer şehitlerimizi mezarı başında andık. Öğrencilerimizle buraya milli tarih bilincinin aşılanması için geldik. Onlara vatan ve bayrak sevgisini öğretmek istiyoruz" dedi.
Mezarı ziyarete gelen öğrencilerden Sibel Tarku (8), "Okulumuza ismi verilen Orçun ağabeyimizi bugün mezarı başında andık. Onun ölmüş olması nedeniyle çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.
İbrahim Çağrı Ekinci (9), "Şehitlerimiz için bugün geldik. Her şehit haberi aldığımızda üzülüyorum. Onları asla unutmayacağız" diye konuştu.
Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen programa Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra kent protokolü katıldı.
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