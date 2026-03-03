Okur Yazar Buluşması Mart Ayında İstanbul Kitapçısı'nda Devam Ediyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, mart ayında Kadıköy ve Müze Gazhane şubelerinde söyleşi, imza günü ve çocuk atölyelerinden oluşan programla okurları yazarlarla buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, mart ayında edebiyatseverleri yazarlarla bir araya getirmeyi sürdürüyor. Kadıköy ve Müze Gazhane şubelerinde düzenlenecek etkinlikler, Okur Yazar Buluşması kapsamında söyleşi, imza günü ve çocuk atölyeleriyle gerçekleştirilecek.

Müze Gazhane'de çocuk atölyesi ve imza günü

7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Nergis Seli, Müze Gazhane'de Çocuk Atölyesi'nde miniklerle buluşacak. Atölyede çocukların felsefe ve yaratıcı okuma deneyimi yaşayacağı etkinlik, imza günü ile devam edecek.

Kadıköy şubesinde ramazan söyleşileri ve 8 mart buluşması

7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Cengiz Özek, İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde Ramazan Söyleşileri kapsamında "Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu" ile katılımcılarla bir araya gelecek. 8 Mart 2026 Pazar günü saat 14.00'te ise Kadıköy şubesi, Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Müge İplikçi'yi ağırlayacak; "Sahte Cennetten Kaçış" kitabı üzerine söyleşi ve imza günü düzenlenecek.

Yaratıcı yazarlığa giriş sohbetleri

Kadıköy şubesinde 14-15 Mart 2026 Cumartesi-Pazar günleri saat 15.00'te Başak Duru ile "Yaratıcı Yazarlığa Giriş Sohbetleri" gerçekleştirilecek.

Mart ayı programı Ezgi Coşkun ile tamamlanacak

Mart ayının kapanış etkinliği, 28 Mart 2026 Cumartesi günü saat 15.00'te Kadıköy şubesinde Ezgi Coşkun'un katılımıyla yapılacak. "İçecekler Olmasaydı" kitabı üzerine düzenlenecek söyleşiyle program sona erecek.