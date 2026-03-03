Okur Yazar Buluşması Mart Ayında İstanbul Kitapçısı'nda Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okur Yazar Buluşması Mart Ayında İstanbul Kitapçısı'nda Devam Ediyor

03.03.2026 15:21  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı İstanbul Kitapçısı, mart ayında Kadıköy ve Müze Gazhane şubelerinde söyleşi, imza günü ve çocuk atölyelerinden oluşan programla okurları yazarlarla buluşturacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, mart ayında Kadıköy ve Müze Gazhane şubelerinde söyleşi, imza günü ve çocuk atölyelerinden oluşan programla okurları yazarlarla buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, mart ayında edebiyatseverleri yazarlarla bir araya getirmeyi sürdürüyor. Kadıköy ve Müze Gazhane şubelerinde düzenlenecek etkinlikler, Okur Yazar Buluşması kapsamında söyleşi, imza günü ve çocuk atölyeleriyle gerçekleştirilecek.

Müze Gazhane'de çocuk atölyesi ve imza günü

7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Nergis Seli, Müze Gazhane'de Çocuk Atölyesi'nde miniklerle buluşacak. Atölyede çocukların felsefe ve yaratıcı okuma deneyimi yaşayacağı etkinlik, imza günü ile devam edecek.

Kadıköy şubesinde ramazan söyleşileri ve 8 mart buluşması

7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Cengiz Özek, İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde Ramazan Söyleşileri kapsamında "Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu" ile katılımcılarla bir araya gelecek. 8 Mart 2026 Pazar günü saat 14.00'te ise Kadıköy şubesi, Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Müge İplikçi'yi ağırlayacak; "Sahte Cennetten Kaçış" kitabı üzerine söyleşi ve imza günü düzenlenecek.

Yaratıcı yazarlığa giriş sohbetleri

Kadıköy şubesinde 14-15 Mart 2026 Cumartesi-Pazar günleri saat 15.00'te Başak Duru ile "Yaratıcı Yazarlığa Giriş Sohbetleri" gerçekleştirilecek.

Mart ayı programı Ezgi Coşkun ile tamamlanacak

Mart ayının kapanış etkinliği, 28 Mart 2026 Cumartesi günü saat 15.00'te Kadıköy şubesinde Ezgi Coşkun'un katılımıyla yapılacak. "İçecekler Olmasaydı" kitabı üzerine düzenlenecek söyleşiyle program sona erecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Edebiyat, İstanbul, Kadıköy, Kültür, Güncel, Çocuk, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okur Yazar Buluşması Mart Ayında İstanbul Kitapçısı'nda Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron, Fransa’nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı
İsrail Lübnan’daki binayı havaya uçurdu İşte o anlar İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar
Dubai’de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı Dubai'de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:50
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 16:30:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Okur Yazar Buluşması Mart Ayında İstanbul Kitapçısı'nda Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.