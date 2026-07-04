Uğradığı Saldırı Sonucu Yaşamını Yitiren Avukat Ali Aydın\'ın Adı Çiğli\'de Parka Verildi

(İZMİR) - Ocak ayında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden hukukçu ve insan hakları savunucusu avukat Ali Aydın'ın adı, Çiğli Belediyesi tarafından Evka-2 Mahallesi'ndeki bir parka verildi.

Bu yılın ocak ayında sabah yürüyüşü sırasında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren hukukçu ve insan hakları savunucusu avukat Ali Aydın'ın adı, Çiğli Belediyesi tarafından Evka-2 Mahallesi'nde düzenlenen törenle bir parka verildi.

Törene Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ali Aydın'ın eşi Kızbes Aydın ve yakınları, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, CHP Çiğli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mertcan Eroğlu ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Ali Aydın anısına lokma hayrı da gerçekleştirildi.

BAŞKAN YILDIZ: "ALİ AYDIN ÖLÜMSÜZDÜR"

Törende konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ali Aydın'ın yaşamı boyunca adaletin ve hak mücadelesinin yanında yer aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ne mutlu ki ardından böyle güzel sözler söyletiyor. Ne yazık ki katledildi. Çok uzun ya da çok kısa yaşamak marifet değil; yaşam süresi boyunca insanların yanında olmak, hakkı ve adaleti savunmak marifettir. Ne mutlu ki Ali Aydın'ın yaşadığı kentte belediye başkanı olmuşum. Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değildir. Ali Ağabey ölümsüzdür. Bilinmelidir ki bu park, yalnızca bir yeşil alan değil; yaşamını hak, hukuk ve adalet mücadelesine adayan Av. Ali Aydın'ın anısını yaşatacak, gelecek kuşaklara da dayanışma, vicdan ve adalet değerlerini hatırlatacak anlamlı bir yaşam alanı olarak Çiğli'de varlığını sürdürecek."

SEFA YILMAZ: "HAK MÜCADELESİNİN SİMGE İSİMLERİNDEN BİRİYDİ"

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da Ali Aydın'ın yaşamını insan hakları mücadelesine adadığını belirterek, onun her zaman haksızlığa uğrayanların yanında yer aldığını söyledi. Yılmaz, "14 Ocak sabahı kara bir haberle uyandık. Bir hak savunucusunu kaybettik. Ali Aydın aynı zamanda bir öğretmendi; bu ülkenin geleceğini aydınlatmaya çalışan, hak mücadelesinin nasıl verilmesi gerektiğini bizlere gösteren çok kıymetli bir insandı. Yeğeninin 'Neden gülmüyorsun?' sorusuna 'Bu ülkede kadınlar ve çocuklar gülmedikçe ben gülmem' diyebilecek kadar yüce gönüllüydü. Bugün yaşasaydı yine adalet arayanların yanında olmak için hiç düşünmeden yola çıkardı. Onun adı ve mücadelesi yaşamaya devam edecek. Bu anlamlı parkın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KIZBES AYDIN: "ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM"

Ali Aydın'ın eşi Kızbes Aydın ise duygu dolu konuşmasında, parkın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bugünü bize yaşatan başta Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız olmak üzere emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ali'nin hiçbir kişisel düşmanı yoktu, olamazdı da. O, yaşamı boyunca insan hakları, hak ve hukuk mücadelesi verdi. Yaşananlara hala inanmakta güçlük çekiyorum. Adaletin yerini bulacağına ve adil bir yargılama sürecinin işleyeceğine inanıyorum. Bugün burada bizimle olan herkese de yürekten teşekkür ediyorum."