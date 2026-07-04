Uğradığı Saldırı Sonucu Yaşamını Yitiren Avukat Ali Aydın'ın Adı Çiğli'de Parka Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uğradığı Saldırı Sonucu Yaşamını Yitiren Avukat Ali Aydın'ın Adı Çiğli'de Parka Verildi

Uğradığı Saldırı Sonucu Yaşamını Yitiren Avukat Ali Aydın\'ın Adı Çiğli\'de Parka Verildi
04.07.2026 11:17  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak ayında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat ve insan hakları savunucusu Ali Aydın'ın adı, Çiğli Belediyesi tarafından Evka-2 Mahallesi'ndeki bir parka verildi. Törende konuşan belediye başkanı ve baro başkanı, Aydın'ın adalet mücadelesini vurguladı.

(İZMİR) - Ocak ayında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden hukukçu ve insan hakları savunucusu avukat Ali Aydın'ın adı, Çiğli Belediyesi tarafından Evka-2 Mahallesi'ndeki bir parka verildi.

Bu yılın ocak ayında sabah yürüyüşü sırasında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren hukukçu ve insan hakları savunucusu avukat Ali Aydın'ın adı, Çiğli Belediyesi tarafından Evka-2 Mahallesi'nde düzenlenen törenle bir parka verildi.

Törene Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ali Aydın'ın eşi Kızbes Aydın ve yakınları, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, CHP Çiğli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mertcan Eroğlu ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Ali Aydın anısına lokma hayrı da gerçekleştirildi.

BAŞKAN YILDIZ: "ALİ AYDIN ÖLÜMSÜZDÜR"

Törende konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ali Aydın'ın yaşamı boyunca adaletin ve hak mücadelesinin yanında yer aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ne mutlu ki ardından böyle güzel sözler söyletiyor. Ne yazık ki katledildi. Çok uzun ya da çok kısa yaşamak marifet değil; yaşam süresi boyunca insanların yanında olmak, hakkı ve adaleti savunmak marifettir. Ne mutlu ki Ali Aydın'ın yaşadığı kentte belediye başkanı olmuşum. Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değildir. Ali Ağabey ölümsüzdür. Bilinmelidir ki bu park, yalnızca bir yeşil alan değil; yaşamını hak, hukuk ve adalet mücadelesine adayan Av. Ali Aydın'ın anısını yaşatacak, gelecek kuşaklara da dayanışma, vicdan ve adalet değerlerini hatırlatacak anlamlı bir yaşam alanı olarak Çiğli'de varlığını sürdürecek."

SEFA YILMAZ: "HAK MÜCADELESİNİN SİMGE İSİMLERİNDEN BİRİYDİ"

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da Ali Aydın'ın yaşamını insan hakları mücadelesine adadığını belirterek, onun her zaman haksızlığa uğrayanların yanında yer aldığını söyledi. Yılmaz, "14 Ocak sabahı kara bir haberle uyandık. Bir hak savunucusunu kaybettik. Ali Aydın aynı zamanda bir öğretmendi; bu ülkenin geleceğini aydınlatmaya çalışan, hak mücadelesinin nasıl verilmesi gerektiğini bizlere gösteren çok kıymetli bir insandı. Yeğeninin 'Neden gülmüyorsun?' sorusuna 'Bu ülkede kadınlar ve çocuklar gülmedikçe ben gülmem' diyebilecek kadar yüce gönüllüydü. Bugün yaşasaydı yine adalet arayanların yanında olmak için hiç düşünmeden yola çıkardı. Onun adı ve mücadelesi yaşamaya devam edecek. Bu anlamlı parkın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KIZBES AYDIN: "ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM"

Ali Aydın'ın eşi Kızbes Aydın ise duygu dolu konuşmasında, parkın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bugünü bize yaşatan başta Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız olmak üzere emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ali'nin hiçbir kişisel düşmanı yoktu, olamazdı da. O, yaşamı boyunca insan hakları, hak ve hukuk mücadelesi verdi. Yaşananlara hala inanmakta güçlük çekiyorum. Adaletin yerini bulacağına ve adil bir yargılama sürecinin işleyeceğine inanıyorum. Bugün burada bizimle olan herkese de yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Çiğli Belediyesi, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Ali Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğradığı Saldırı Sonucu Yaşamını Yitiren Avukat Ali Aydın'ın Adı Çiğli'de Parka Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı

11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
10:51
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 11:50:36. #7.13#
SON DAKİKA: Uğradığı Saldırı Sonucu Yaşamını Yitiren Avukat Ali Aydın'ın Adı Çiğli'de Parka Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.