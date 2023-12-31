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Oliver Stone: Hayatımda böyle bir katliam görmedim - Son Dakika
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Oliver Stone: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, 'Hayatımda böyle bir katliam görmedim' dedi. Stone, İsrail'in zenginleştirilmiş uranyumla nükleer bomba yapmak istediğini ve Netanyahu'nun 'delirdiğini' ifade etti. Ayrıca ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz desteği eleştirdi ve ilişkilerin kesilmesini istedi.

Oliver Stone: Hayatımda böyle bir katliam görmedim
31.12.2023 - 13:29,
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ABD'li ünlü yönetmen ve senarist Oliver Stone, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları konusunda, "hayatımda böyle bir katliam görmedim" dedi.
ABD'li aktivist Jose Vega'nın internet yayınında konuşan, uluslararası siyaset konusundaki açıklamalarıyla da bilinen Stone, İsrail siyaseti ve Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "delirdiğini" ifade eden Stone, ABD'nin İsrail'e yönelik koşulsuz desteğini de eleştirdi.
"İsrail, zenginleştirilmiş uranyumla nükleer bomba yapmak istiyor"
İsrail'in "yasa dışı şekilde nükleer bombaya sahip" olduğunu ancak birçok kişinin bunun farkında olmadığını belirten Stone, zenginleştirilmiş uranyuma kimin sahip olacağının kritik bir konu olduğuna dikkati çekti.
Stone, enerji üretimi için zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç olmadığını hatırlatarak, İsrail'in "zenginleştirilmiş uranyum" peşinde koştuğunu ifade etti.
Stone, "Onlar, zenginleştirilmiş uranyuma sahip olmak istiyor. İlgilendikleri şey tamamen bu. Bomba yapmayı istiyorlar, böylece İran'ı patlatacaklar." dedi.
"Netanyahu tamamen delirdi"
İsrail Başbakanı Netanyahu ile daha önceden tanıştığını ve röportaj yaptığını aktaran Stone, Netanyahu ile yıllar öncesinde tanıştığında "çılgın" olduğunu düşündüğünü söyledi.
Netanyahu'nun giderek daha kötüye gittiğini dile getiren Stone, Netanyahu için "tamamen delirdi" ifadesini kullanarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "intikam olarak meşrulaştırdığı" değerlendirmesinde bulundu.
"Hayatımda böyle bir katliam görmedim"
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 20 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında dehşete düştüğünü belirten Stone, "Hayatımda böyle bir katliam görmedim." dedi.
Stone, İsrail yönetiminin Filistin siyasetine yaklaşımına ve Gazze'de yaşayan Filistin halkını Mısır'a gönderme planına karşı şu ifadelerle eleştiriler yöneltti:
"Nasıl bir siyasi hareketi ortadan kaldırırsın? Bu dünya tarihinde hiç yapılmamıştı. Nasıl herkesi öldürebilirsin? Onları ayırıp Mısır'a göndermek?"
Kendisine "antisemitik yaftasının yapıştırılmamasını" isteyen Stone, "Birkaç deli haricinde kimse antisemitik değil. Bu adalet, barış, dengeli olmak ve temel insani değerlere sahip olmakla alakalı." diye konuştu.
Stone, İsrail'in Filistinlileri bu şekilde öldürmesi konusunda "aklım almıyor" diyerek, bölgedeki durumun daha iyiye gitmesini umarken daha kötüye gittiğini kaydetti.
"İsrail'i sürekli destekleyemeyiz"
ABD'nin İsrail'e verdiği tam desteği de eleştiren Stone, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'e "her istediğini verdiği" için eleştirerek, Donald Trump'ın bu süreci daha iyi yürütebileceği değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'e verilen koşulsuz desteğin sürdürülemeyeceğini vurgulayan Amerikalı ünlü yönetmen Oliver Stone, "Bunu hep yapamayız, İsrail'i sürekli olarak destekleyemeyiz." şeklinde konuştu.
ABD'nin İsrail ile ilişkilerini kesmesini isteyen Stone, "Ben olsaydım böyle yapardım." diyerek, Netanyahu yönetimiyle tüm ilişkilerin kesilmesini istedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Oliver Stone: Hayatımda böyle bir katliam görmedim - Son Dakika


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