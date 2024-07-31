Oltu'da sağanak yağış sele dönüştü: 4 ev, 15 ahır ve ekili alanlar zarar gördü - Son Dakika
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Oltu'da sağanak yağış sele dönüştü: 4 ev, 15 ahır ve ekili alanlar zarar gördü

Erzurum'un Oltu ilçesinde bugün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, bölgede büyük bir sel felaketine yol açtı. İlçeye bağlı Nügürcük, Çatak ve Merakom mahallelerinde 4 ev oturulmaz hale gelirken, 15 ahır ve ekili alanlar ciddi şekilde zarar gördü. Sel, özellikle Çatak Mahallesi'nde büyük hasara neden oldu.

31.07.2024 22:51
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Oltu'da sağanak yağış sele dönüştü: 4 ev, 15 ahır ve ekili alanlar zarar gördü

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bugün sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, bölgede büyük bir sel felaketine yol açtı.

İlçeye bağlı Nügürcük, Çatak ve Merakom mahallelerinde 4 ev oturulmaz hale gelirken, 15 ahır ve ekili alanlar ciddi şekilde zarar gördü.

Sel, özellikle Çatak Mahallesi'nde büyük hasara neden oldu. Samanlıklar, kilerler ve elektrik direkleri tahrip olurken, içme suyu hattı ve altyapı da büyük zarar gördü. Ayrıca, bazı vatandaşların çiftçi desteği ile aldığı mazotlar sel sularına kapıldı.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu Belediye Başkan Vekili İsrafil Aslan, selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Belediye başkan vekili İsrafil Aslan, mahalle muhtarının ihbarının ardından köye geldiklerini belirterek, "Geldiğimizde durumun çok daha vahim olduğunu gördük. Derede ıslah çalışmamıza rağmen evlerinin boyunu aşacak şekilde su baskını yaşanmış. Vatandaşlarımızın evlerini acil olarak tahliye ediyoruz. Elimizden geleni devlet olarak yaparak halkımızın mağduriyetini gidermek için buradayız" dedi.

Çatak Mahalle muhtarı Engin Taşkın ise "Sabah altı civarında yoğun bir sel geldi. Ahırlar ve evler sular altında kaldı. Yollarda ciddi tahribat oluştu. Bir çok evi su bastı. Eşyaları kullanılamaz durumda" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Oltu'da sağanak yağış sele dönüştü: 4 ev, 15 ahır ve ekili alanlar zarar gördü - Son Dakika

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