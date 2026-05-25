Oltu\'da SUV Araç Devrildi: 1 Yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
N.Ç'nin kullandığı SUV tipi araç, Sivri Dere Caddesi Opet mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü N.Ç. (52) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ilk müdahalenin ardından Oltu Devlet Hastanesine götürüldü.
