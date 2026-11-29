Olumsuz hava koşulları BUDO'nun 30 Kasım'daki 12 seferini iptal ettirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Kasım'daki 12 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal, Mudanya-Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarındaki belirli saatlerdeki seferleri kapsıyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş), saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA
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