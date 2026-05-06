06.05.2026 17:27
Kamp ve karavan tutkunları, Olympos'ta çevre temizliği yaparak doğa bilincini artırmayı hedefledi.

Kamp ve karavan tutkunları Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Likya uygarlığının en önemli kentlerinden Olympos'ta çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Antalya Kamp ve Karavan Derneğinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 40 karavancının katılımıyla düzenlenen etkinlikte, bölgedeki yollar ve ormanlık alanlarda biriken atıklar toplandı.

Katılımcılar, hem çevre kirliliğine dikkat çekmeyi hem de doğa dostu yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladı.

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Kemal Atay, doğanın korunmasının yalnızca kurumların değil, bireylerin de sorumluluğu olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin çevre bilincinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Etkinlik, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından takdirle karşılanırken, karavancılar benzer çalışmaların farklı bölgelerde de sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
