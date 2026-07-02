AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetledi.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun."
Son Dakika › Güncel › Ömer Çelik'ten Suriye'ye Destek - Son Dakika
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