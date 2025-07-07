Ömerli\'de Kırsal Yangın Kontrol Altına Alındı

MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ömerli ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesi kırsalındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.