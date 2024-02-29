Ömrünü Tamamlamış Araçlar Ekonomiye Kazandırıldı - Son Dakika
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Ömrünü Tamamlamış Araçlar Ekonomiye Kazandırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 3 yılda hurdaya ayrılan 9 bin 836 ömrünü tamamlamış araç, çevre lisanslı tesislerde geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı. Ömrünü tamamlamış araçlar, geri dönüştürülebilir malzemeleri nedeniyle ekonomik bir değer taşıyor. Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi (ÖTA), bu araçların hurdaya ayrılmasını engelliyor ve geri kazanım sürecini takip ediyor. Ömrünü tamamlamış araçlar, tehlikeli atıklarından arındırılarak parçalara ayrılıyor ve bu parçalar yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Geri kalan kısımlar ise maddesel veya enerji geri kazanımına yönlendiriliyor.

29.02.2024 11:24  Güncelleme: 11:36
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 3 yılda Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi (ÖTA) üzerinden hurdaya ayrılan 9 bin 836 araç, çevre lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.

AA muhabirinin bakanlıktan aldığı bilgiye göre, çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Ömrünü tamamlamış araçlar, geri dönüştürülebilir, geri kazanılabilir ve yeniden kullanılabilir malzemeler nedeniyle ekonomik birer değer olma özelliği taşıyor.

Bu kapsamda Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğünün işbirliğiyle 2012'de kurulan, çevrim içi veri paylaşımını sağlayan ÖTA sistemiyle, sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri bulunan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar (M1) ve azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan motorlu yük taşıma araçları (N1) kategorisinde ömrünü tamamlamış araçların, çevre lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engelleniyor.

Bu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu bertarafının belgelenebilmesi için Bakanlıktan çevre lisansı veya il müdürlüğünden teslim yeri uygunluk yazısı almış tesislerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanması da zorunlu tutuluyor. Bu sayede hurda araçların geri kazanımının takibi mümkün oluyor.

ÖTA teslim yerleri ve ÖTA geçici depolama alanları tarafından sahiplerinden toplanan ömrünü tamamlamış araçlar, tehlikeli atıklarından arındırma, sökme, parçalama ve ayrıştırma işlemlerine tabi tutuluyor.

Bu araçlardan sökülen parçalar, yüksek oranda yeniden kullanılabilir parça olarak satışa yönlendiriliyor. Araçların kalan kısımları ise maddesel veya enerji geri kazanımına gönderiliyor.

ÖTA sisteminde yer alan çevre lisanslı tesisler tarafından Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında 2021'de 3 bin 100, 2022'de 2 bin 636, 2023'te ise 4 bin 100 adet olmak üzere toplam 9 bin 836 M1 veya N1 sınıfı araç, toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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