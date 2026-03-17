OMÜ'de Uluslararası Sınav Merkezi Kuruldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ, Oxford Test of English'i uygulayacak yeni sınav merkezi oldu, bölgedeki adaylara hizmet verecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), uluslararasılaşma stratejisi kapsamında dünya genelinde geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarını kampüsüne taşıyarak, bölgedeki adaylar için yeni bir sınav merkezi oldu.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Oxford University Press ile imzalanan protokol çerçevesinde, OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, uluslararası geçerliliğe sahip Oxford Test of English (OTE) sınavlarının bölgedeki yetkili uygulama ve test merkezi olarak belirlendi.

İşbirliği protokolü, OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emrah Ekmekçi ile Oxford University Press Sınavlardan Sorumlu İş Geliştirme Müdürü Ebru Abanoz tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

"Dünya standartlarında sınav hizmeti sunacağız"

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ekmekçi, bu işbirliğinin hem üniversite öğrencileri hem de bölgedeki adaylar için büyük bir kazanım olduğuna işaret etti.

Ekmekçi, "Üniversitemizin Kurupelit Kampüsü'nde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu binamızda artık dünya standartlarında bir sınav hizmeti sunacağız. Bu protokol, üniversitemizin uluslararası prestijini pekiştirirken, adaylara dijital ortamda hızlı ve güvenilir bir sınav deneyimi sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kurupelit Kampüsü'nde hizmet verecek OTE test merkezinde uygulanacak sınavların teknolojik altyapıyla öğrencilere sunulacağına işaret eden Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Merkezde, tamamen dijital, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dijital ortamda test edilecek. Sınav sonuçları sadece 5 iş günü içinde açıklanacak. Oxford Test of English sınavı, ÖSYM tarafından tanınan sınavlar listesinde yer aldığı için akademik başvurularda ve hazırlık muafiyetlerinde geçerli olacak."

Yeni kurulan merkez sayesinde Samsun ve çevre illerdeki adaylar, uluslararası sertifika almak için başka şehirlere gitmek yerine OMÜ bünyesindeki bu merkezi kullanabilecek.

Sınava girmek isteyen adayların, başvuru ekranında sınav merkezi olarak "OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu" seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor.

Öte yandan, sınav takvimi ve başvuru detaylarına ilişkin bilgiler, yakın zamanda Yabancı Diller Yüksekokulunun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:18:24. #7.12#
SON DAKİKA: OMÜ'de Uluslararası Sınav Merkezi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.