OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Bitirme Projelerini Sergiledi - Son Dakika
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OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Bitirme Projelerini Sergiledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri, robot köpek, insansız tarım aracı ve enkaz altında kalan insanları tespit eden cihazlar gibi projelerini sergiledi. Proje tabanlı mühendislik eğitimi vizyonuyla hareket eden fakülte, öğrencilerin becerilerini bitirme projelerinde uygulamaya dönüştürmelerini sağlıyor.

05.07.2024 19:13
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Mühendislik öğrencileri bitirme projelerini sergiledi

OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Topçu:

"Proje tabanlı mühendislik eğitimi vizyonumuz var"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerinin bitirme projeleri sergilendi. Öğrenciler, robot köpek, insansız tarım aracı, enkaz altında kalan insanları tespit eden cihazlar gibi projeler yaptı.

Mühendislik Fakültesi binasında düzenlenen sergide öğrencilerin bitirme projeleri akademisyenlerin beğenisine sunuldu. Öğretim üyeleri ise öğrencilerin projelerini tek tek gezerek not verdi. OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, "Öğrencilerimizin bitirme projeleri sergileniyor. Bu bölümümüze ait yaklaşık 40 proje var. Bu projelerin yaklaşık yarısı daha önce TÜBİTAK ve TEKNOFEST etkinliklerinde fakültemizde bölümümüzü temsil etmiş ve çeşitli dereceler almış projeler. Bizler mühendislik fakültesi olarak proje tabanlı mühendislik eğitimi diye bir vizyonumuz var. Öğrencilerimizi bu şekilde mühendislik kariyerlerine hazırlıyoruz. YKS tercihlerinin gündeme geldiği bu günlerde ülkemizde bütün gençlerimizi mühendislik kariyeri için OMÜ Mühendislik Fakültesi bölümlerine davet ediyorum "dedi.

"Becerilerini bitirme projelerinde uygulamaya dönüştürüyorlar"

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökalp Clarke, "Burada son sınıf öğrencilerimiz 1 yıl boyunca üzerinde çalıştıkları bitirme projelerini sergiliyorlar. Hocalarımız gelerek inceliyor ve notlarını verebiliyor. Öğrenciler önceden edindikleri teorik ve uygulama becerilerini bitirme projelerinde uygulamaya dönüştürüyorlar. Daha çok şey öğreniyorlar. Öğrenciler için çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Böyle sergi olarak planlanması birbirlerinin yaptıkları çalışmaları da görüyorlar. İnsansız tarım aracı var, enkaz altında kalan insanları tespit eden cihaz var. Akıllı kampüs projesi var" diye konuştu.

Öğrenciler projelerini anlattı

Projesini anlatan Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Hasret Kevser Karagöz, "Bitirme tezim harita üzerinde kablosuz algılayıcı ağlarla bir aracı takip etmek. Bir kuruma ait aracı takip ediyorum. Burada kendim bir ara yüz tasarladım. Kişileri ara yüze kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak Google haritalara erişerek şahsi olarak araçlarını izleyebilmekteler" şeklinde konuştu.

Öğrenci Fatih Özkoçak, "4 bacaklı robot yaptık. Bu robot enkaz durumunda afetzedelere bulmak için yapılıyor. Robotumuz aynı zamanda ortamın haritasını çıkartabiliyor. Enkaz altında kalan insanların termal kameralarla görüntüsünü alabiliyor" ifadelerini kullandı.

Alihan Gök, "Projemizin amacı insansız insansız tarım araçlarında kullanılmak üzere yabancı bitki algılama sistemidir. Çiftçilerimiz tarım arazilerinde insansız tarım araçları üzerinde bu oluşturduğumuz algoritmayı kullanarak yabancı bitkileri algılayarak bunların yok edilme işlemlerini gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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